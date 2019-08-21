مدير عام فرع وزارة العمل بعسير يشهد فعاليات ثاني أيام الأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام ويكرم الفائزين

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شهد سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ حسين المري، فعاليات اليوم الثاني للأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة المقام على مسرح جامعة الملك خالد وصالتها الرياضية، بحضور مدير الجمعيات الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بأبها الأستاذ علي العوصي.

وتمثلت منافسات ثاني أيام انعقاد الأولمبياد في رياضة “السباحة” في المجال الرياضي، وفي المجال الثقافي مسابقة “المسرح لك”، إضافة إلى مسابقة دوري كرة القدم الذي يقيم عدة مباريات بشكل يومي تنتهي بخروج المغلوب حتى نهاية فترة إقامة الأولمبياد.

هذا وقد كرم سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير الفائزين في مسابقة “المسرح لك”، حيث حصلت جمعية تراؤف من محافظة حفر الباطن على الميدالية الذهبية ولقب المركز الأول، وجاءت جمعية آباء من منطقة عسير في المركز الثاني محققة الميدالية الفضية، فيما حصدت جمعية كافل من منطقة مكة المكرمة برونزية المسابقة ومركزها الثالث.

من جهته كرم مدير الجمعيات الأهلية بمركز التنمية الاجتماعية بأبها الفائزين في مسابقة “السباحة”، حيث حققت جمعية أبناء من محافظة الجبيل المركز الأول والميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني حصلت جمعية إنسان الخيرية الميدالية الفضية، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية كانت من نصيب جمعية كافل من منطقة مكة المكرمة.

كما ستقام منافسات اليوم الثالث في كل من دوري كرة القدم، وتنس الطاولة في المجال الرياضي، والمسابقة الثقافية في مجال الثقافة، بالإضافة إلى حفل سمر تنظمه جمعية آباء المستضيفة للأولمبياد.

يذكر أن من أهم أهداف النسخة الثانية من الأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام بالمملكة يتمثل في بناء قدرات الأيتام وإكسابهم الثقة بالنفس، واكتشاف الموهوبين منهم وصقل مواهبهم.