هنأهم سموه بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المملكة قياس أداء أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك ، بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد البلوي، يرافقه عدداً من منسوبي ومنسوبات إدارة الأحوال بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة حصول مكتب الأحوال المدنية بتبوك الرئيسي على المركز الأول في مستوي الامتثال وفقاً لمؤشر رضا المستفيد على مستوى مكاتب الأحوال المدنية على مناطق المملكة الصادر من المركز الوطني لقياس إداء الأجهزة العامة “أداء”.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالجميع وهنأهم على هذا الإنجاز،

، مثنياً على الجهود التي يقوم بها فرع الأحوال المدنية بالمنطقة التي أثمرت نتائجها عن تحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً سموه ان الاحوال المدنية اصبحت روافدها متعددة وهذا بفضل الله ثم بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده -حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية، كما اثنى سموه على دور المرأة السعودية في عملها في معظم الجهات الحكومية وخصوصا الاحوال المدنية والجوازات وأصبحت ولله الحمد واجه مشرفة لبلدها .

كما اطلع سموه على تقرير عن انجازات وكالة الأحوال المدنية للعام ١٤٣٩-١٤٤٠هجري.

من جهته أعرب البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهات سموه الدائمة والسديدة التي كانت حافزاً لنا على بذل المزيد من الجهد.