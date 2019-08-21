أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , مساء اليوم الثلاثاء , اليوم الذهبي بمهرجان تمور رياض الخبراء.

حيث اطلع سموه فور وصولة على ساحة البيع والشراء داخل الصالة الرئيسية وسوق التمور والحركة الاقتصادية للمهرجان , بعد ذلك توجه سموه للإطلاع على المعارض المصاحبة والتي تصل إلى 213 معرضاً متنوعاً لعدد من القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والفن التشكيلي والأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات , وعلى ما يحتوي المهرجان من تنوع يقدمه شباب وفتيات المحافظة.

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم لمقر الحفل الخطابي حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه , بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة محافظ رياض الخبراء رئيس لجنة التنمية السياحية فهد السلطان , الذي بين فيها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم الدائمة لمثل هذه المحافل السياحية تترجم أهمية مواصلة تطويرها وتعزيزها لكل ما ينعكس على خدمة المحافظة وأهلها , مشيراً على أن المهرجان يعكس العديد من الفعاليات والخطط المنفذة التي تهدف إلى مواصلة الإبداع على أيدي أبناء وبنات المحافظة , مهيباً بالتجار لفتح وتعزيز التمور ومنتجات النخلة , مشيراً إلى أن المهرجان أصبح رافداً ترويجياً اقتصادياً للمحافظة , مقدماً شكره وتقديره للداعمين للمهرجان , منوهاً بالجهود التي تبذلها بلدية المحافظة ومجلس التنمية السياحية بالمحافظة وغرفة الرس ومشغل المهرجان وكافة فريق العمل الذين عكسوا من خلال هذا المحفل كل جهد وبذل لتحقيق النجاح.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث ألقيت كلمة الرعاة القاها نيابة عنهم الوجيه خالد بن محمد الخضير , بين من خلالها أن هذه التظاهرة الوطنية عكست حرص أبناء وبنات محافظة رياض الخبراء على تقديم البرامج السياحية والاقتصادية لزوار المحافظة على أعلى مستوى , مؤكداً على أن هذا المهرجان يعمل به 50 متطوع ومتطوعة , ويشتمل على 250 منفذ وفر من خلالها أكثر من 500 وظيفة للشباب والفتيات من أبناء المحافظة , مبيناً على أن دعم مثل هذه المحافل الاجتماعية واجب اجتماعي ينعكس من روح المواطنة والمحبة والعطاء ويرسم رغبة في الاستمرارية في تقديم الأفضل تجاه هذا الوطن , تلا ذلك قدمت قصيدة شعرية وطنية للشاعر فرحان عبدالله الفرحان , بعد ذلك استعرض فلماً وثائقياً عن النخلة والتمور ومهرجان تمور رياض الخبراء , تلا ذلك قدم الدكتور محمد بن علي الرشيد كلمة الأهالي رحب من خلالها بسمو أمير منطقة القصيم , مشيراً على أن مثل هذه المحافل تعكس امتزاج دعم ووفاء بين قيادة وأبناء وطن ليخرج من بين طياتها همم عالية تسمو إلى مواصلة البناء والنجاحات , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وعطاءه وتشجيعه لأبناء هذه المنطقة , بعد ذلك قدم أوبريت وطني.

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين وفريق العمل وشركاء النجاح لمهرجان تمور رياض الخبراء , وتسلم سموه نسخة تذكارية من شهادة الاعتماد لمحافظة رياض الخبراء بعد تصنيفها مدينة صحية.

وشهد سموه في نهاية الزيارة حفل لجنة أهالي محافظة رياض الخبراء والمقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.

حضر الحفل وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير صحة المنطقة مطلق الخمعلي , ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع , ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان , ومدراء الجهات الأمنية والحكومية والأهلية والأهالي وعدد من المسؤولين والمزارعين وتجار التمور.