أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, في مكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة, اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وبحث سمو أمير القصيم خلال اللقاء الاستعدادات والتجهيزات التي اتخذها الاتحاد السعودي لتنظيم رالي القصيم والذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية وكذلك رالي دكار العالمي والذي سيكون أحدى مراحلة عبر منطقة القصيم.

ونوه سمو أمير القصيم بما توليه القيادة الرشيدة ـ أعزها الله ـ من دعم لا محدود للقطاع الرياضي وحرصها على تطويره ليكون منافسا فاعلا على المستويين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن إقامة رالي القصيم ورالي داكار الدولي سيتيح المجال لشباب المنطقة للاستمتاع بهذه الرياضة ، نظير ما تتمتع به المنطقة من تضاريس ملائمة ومساحات شاسعة وكثبان رملية لإقامة مثل هذه السباقات.

من جهته عبر سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن شكره لسمو أمير القصيم على متابعته الدائمة والمستمرة فيما يخص أنشطة الإتحاد وحرصه على الارتقاء بالرياضة في المنطقة بشكل عام، والدعم اللامحدود لأبناء المنطقة الرياضيين , مبيناً على أن الاجتماع مع سمو الأمير اشتمل على انطلاق رالي القصيم والذي يعد مرحلة من مراحل بطولة السعودية للراليات الصحراوية وكذلك رالي دكار العالمي والذي سيكون أحدى مراحلة عبر منطقة القصيم , مؤكداً على أن الدعم الذي حظيت به هذه البطولات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ وضعت المملكة على خارطة العالم وضمن الدول الفعالة والمستضيفة للأحداث العالمية , مشيراً على أن منطقة القصيم دائماً ما تبادر لتحقيق النجاح وهي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن المبارك , مبيناً على أن هيئة الرياضة وإمارات المناطق شركاء وداعمين لإنجاح مثل هذه المسابقات الخادمة لأبناء الوطن والمعززة للسياحة في كافة انحاء المملكة.