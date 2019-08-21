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تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

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تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان
http://almnatiq.net/?p=765055
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يعتبر طهو الأرز من الأمور التي تقوم بها سيدات المنزل غالباً. فهو نوع الطعام الأكثر شيوعاً في العالم. لكن يبدو أنه يجب من الآن وصاعداً الانتباه جيداً إلى الطريقة التي تتم بها عملية تحضيره.

وفي هذا الصدد أشارت دراسة أجريت في جامعة Queens في بلفاست في إيرلندا الشمالية إلى أن خطأ يتم ارتكابه اثناء إعداد هذا الطبق يجعله يشكل خطراً كبيراً على الصحة ، بحسب مجلة لها .

ووجد الباحثون أن اضافة كمية كافية من الماء إلى الأرز اثناء طهوه لا تكفي لإزالة مادة سامة منه. ولفتوا إلى أن جذور نبتات الأرز تمتد إلى الماء الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الحشرات وخصوصاً سم الزرنيخ.

وأشاروا إلى أن استهلاك الأرز في هذه الحالة قد يسبب مع مرور الوقت مشاكل صحية خطرة جداً لدى بعض الأشخاص ومنها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري او بعض اشكال السرطان.

ولهذا نصحوا بنقع الحبات لمدة ليلة كاملة في 5 أضعاف كميتها من الماء. وبعد ذلك يجب غسلها قبل الطهو لأن هذا يخلصها من 80% من المواد الضارة.

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