حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

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كشف الخبير في الأجسام الغامضة، نايغل واتسون، حقيقة ما تم نشره الأيام الماضية عن العثور على تابوت فرعوني على سطح كوكب المريخ.

وقال واتسون لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن ظاهرة رؤية الأجسام الغريبة وتخيلها على أنها أشياء بعينها مخالفة للحقيقة تسمى “باريدوليا”، مشيراً إلى أن صاحب طرح التابوت الفرعوني استخدم برامج خاصة لتعديل الصور وإبراز ما يدعي أنه تماثيل تابعة للفراعنة.

وكان المدون والباحث في الأجسام الغامضة سكوت وارنغ قد نشر خلال الأيام الماضية صوراً لسطح كوكب المريخ تحمل أجساماً غريبة ادَّعى أنها توابيت وآثار فرعونية، قائلاً أن “الفراعنة جاءوا من المريخ”.