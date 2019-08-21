احدث الأخبار

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو
أبرز المواد
 تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان
أبرز المواد
 أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 مدير تعليم محافظة المجمعة يرأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “هدف” يعقد ورشة عمل “استراتيجية الصندوق” بمشاركة القطاع الخاص لتطوير مبادراته وبرامجه الموجهة للعملاء والمستفيدين
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة العمل بعسير يشهد فعاليات ثاني أيام الأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام ويكرم الفائزين
أبرز المواد
 اللهيبي يدشن أسطول النقل التعليمي الجديد لأكثر من ٢٧ الف طالب وطالبة بتعليم الطائف
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يزور مهرجان تمور بريدة 40
أبرز المواد
 أمير تبوك يقلد مدير إسكان قوى الأمن رتبته الجديدة 
أبرز المواد
 من هي المتحدثة باسم ” التعليم” الجديدة التي عُينت اليوم بقرار وزاري؟!
أبرز المواد
حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

أبرز المواد
تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

أبرز المواد
أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار

أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار

أبرز المواد
أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  

أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  

أبرز المواد

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو
http://almnatiq.net/?p=765056
المناطق_متابعات

كشف الخبير في الأجسام الغامضة، نايغل واتسون، حقيقة ما تم نشره الأيام الماضية عن العثور على تابوت فرعوني على سطح كوكب المريخ.

وقال واتسون لصحيفة “ذا صن” البريطانية أن ظاهرة رؤية الأجسام الغريبة وتخيلها على أنها أشياء بعينها مخالفة للحقيقة تسمى “باريدوليا”، مشيراً إلى أن صاحب طرح التابوت الفرعوني استخدم برامج خاصة لتعديل الصور وإبراز ما يدعي أنه تماثيل تابعة للفراعنة.

وكان المدون والباحث في الأجسام الغامضة سكوت وارنغ قد نشر خلال الأيام الماضية صوراً لسطح كوكب المريخ تحمل أجساماً غريبة ادَّعى أنها توابيت وآثار فرعونية، قائلاً أن “الفراعنة جاءوا من المريخ”.

روابط ذات صلة

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان
أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار

أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار
أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  

أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*