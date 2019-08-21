أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة

المناطق-الباحة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بمكتب سموه اليوم , مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الاستاذ حمود بن ناصر القحطاني ويرافقه عدد من المسؤولين بالفرع .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالقطاني ومرافقيه متمنيا لهم التوفيق في خدمة المنطقة وأهلها.

بعد ذلك قدم القحطاني تقريرها عن أعمال ومنجزات الفرع بالمنطقة والخدمات المقدمة للأهالي، كما قدم تقريرا عن برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

ونوه سمو أمير المنطقة بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لبرامج و مشروعات الإسكان المتعددة للمستفيدين بالمنطقة , .

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة حرصه على تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الهادفة لتقديم خدمات مثلى لمستفيدي الإسكان بالمنطقة, مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من الفرص والمنتجات السكنية الملائمة معربا عن بالغ شكره لسمو أمير المنطقة على متابعته الدائمه وحرصه لكل ما من شأنه خدمة المواطنين.

من جهة ثانيه استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة الشيخ علي بن سعيد الغامدي، الذي قدم للسلام على سموه.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالشيخ علي الغامدي ، متمنيًا له التوفيق والسداد, مثمنًا الجهود التي تبذلها المحكمة العامة بالمخواة لخدمة المواطنين.

وأكد سمو أمير المنطقة على أهمية تسريع إجراءات القضايا لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، في ظل ما تجده وزارة العدل والقضاء والمحاكم في مختلف مناطق المملكة من اهتمام ودعم من القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

من جانبه أعرب رئيس المحكمة العامة بالمخواة الشيخ علي الغامدي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي محافظة المخواة.