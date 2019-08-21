«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

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اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم ان فريقًا أمنيًا يحقق في الهجوم الإيراني – الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وأضاف البيان أن هذا التصرف هو “عمل استفزازي” من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة “ريبيكا ريباريتش” في وقت سابق اليوم عن تاكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.