احدث الأخبار

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير
أبرز المواد
 البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
أبرز المواد
 نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
أبرز المواد
 الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة سيدة لاعتراضه على قيادتها!
أبرز المواد
 تضرر 171 ألف شخص من الأمطار بالسودان‎
أبرز المواد
 محمد صلاح يثير جدلاً واسعاً في مصر إثر تصريحاته
أبرز المواد
 ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”
أبرز المواد
 “بالغنيم” يطلع على خطة سير ترحيل المقررات الدراسية بمدارس تعليم الأحساء
أبرز المواد
 بالفيديو : من هو الوجه الجديد الذي حصل على هدية ” يزيد الراجحي” الفارهة ؟
أبرز المواد
«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

أبرز المواد
البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

أبرز المواد
نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

أبرز المواد
الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

أبرز المواد

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير
http://almnatiq.net/?p=765064
المناطق_وكالات

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم ان فريقًا أمنيًا يحقق في الهجوم الإيراني – الحوثي ضد طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن والتي كانت تحلق في الأجواء الدولية على ارتفاع عال.

وأضاف البيان أن هذا التصرف هو “عمل استفزازي” من قبل إيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها ويشكل خطرًا حقيقيًا على استقرار المنطقة.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة “ريبيكا ريباريتش” في وقت سابق اليوم عن تاكيد الوزارة لسقوط طائرة مسيرة أمريكية فوق اليمن من طراز MQ-9 أسقطت في محافظة ذمار اليمنية الواقعة جنوب شرق العاصمة صنعاء.

روابط ذات صلة

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*