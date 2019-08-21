احدث الأخبار

أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة
أبرز المواد
 أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة
أبرز المواد
 حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو
أبرز المواد
 تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان
أبرز المواد
 أمير القصيم يبحث مع رئيس اتحاد السيارات إقامة رالي القصيم ورالي دكار
أبرز المواد
 أمير القصيم يرعى اليوم الذهبي لمهرجان تمور رياض الخبراء الصحية  
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل مدير ومنسوبي الأحوال المدنية بالمنطقة
أبرز المواد
 مدير تعليم محافظة المجمعة يرأس اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 “هدف” يعقد ورشة عمل “استراتيجية الصندوق” بمشاركة القطاع الخاص لتطوير مبادراته وبرامجه الموجهة للعملاء والمستفيدين
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة العمل بعسير يشهد فعاليات ثاني أيام الأولمبياد الوطني لرعاية الأيتام ويكرم الفائزين
أبرز المواد
 اللهيبي يدشن أسطول النقل التعليمي الجديد لأكثر من ٢٧ الف طالب وطالبة بتعليم الطائف
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يزور مهرجان تمور بريدة 40
أبرز المواد
أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة

أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة

أبرز المواد
أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة

أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة

أبرز المواد
حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

أبرز المواد
تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

أبرز المواد

أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة

أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=765068
المناطق_عسير

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير صباح اليوم الأربعاء أحد المباني الشعبية الذي تم تحويله إلى معمل لطحن الدقيق.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه العمالة قامت باستغلال الموقع بعيداً عن أنظار الرقابة لتحول المنزل إلى معمل لطحن الدقيق بطريقة بدائية مفتقداً لأدنى مستويات الاشتراطات الصحية المطلوبة وتديره عمالة مخالفة.

فيما جرى التحفظ على المضبوطات بالموقع من قبل فرق الرقابة وإتلافها بمشاركة من الجهات الأمنية.

لافتاً إلى أن الأمانة قد اتخذت اللازم بحقهم فور ضبطهم وفق الإجراءات والأنظمة البلدية.

روابط ذات صلة

أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة

أمير ⁧الباحة⁩ يستقبل مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ورئيس المحكمة العامة بمحافظة المخواة
حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو

حقيقة العثور على تابوت وآثار فرعونية على كوكب المريخ – فيديو
تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

تحذير من خطأ يرتكبه الكثيرين عند طهو “الأرز” يسبب مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري والسرطان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*