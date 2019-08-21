أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة

المناطق_عسير

داهمت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير صباح اليوم الأربعاء أحد المباني الشعبية الذي تم تحويله إلى معمل لطحن الدقيق.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن هذه العمالة قامت باستغلال الموقع بعيداً عن أنظار الرقابة لتحول المنزل إلى معمل لطحن الدقيق بطريقة بدائية مفتقداً لأدنى مستويات الاشتراطات الصحية المطلوبة وتديره عمالة مخالفة.

فيما جرى التحفظ على المضبوطات بالموقع من قبل فرق الرقابة وإتلافها بمشاركة من الجهات الأمنية.

لافتاً إلى أن الأمانة قد اتخذت اللازم بحقهم فور ضبطهم وفق الإجراءات والأنظمة البلدية.