احدث الأخبار

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير
أبرز المواد
 البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
أبرز المواد
 نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
أبرز المواد
 الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة سيدة لاعتراضه على قيادتها!
أبرز المواد
 تضرر 171 ألف شخص من الأمطار بالسودان‎
أبرز المواد
 محمد صلاح يثير جدلاً واسعاً في مصر إثر تصريحاته
أبرز المواد
 ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”
أبرز المواد
 “بالغنيم” يطلع على خطة سير ترحيل المقررات الدراسية بمدارس تعليم الأحساء
أبرز المواد
 بالفيديو : من هو الوجه الجديد الذي حصل على هدية ” يزيد الراجحي” الفارهة ؟
أبرز المواد
«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

أبرز المواد
البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

أبرز المواد
نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

أبرز المواد
الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

أبرز المواد

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”

وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”
http://almnatiq.net/?p=765076
المناطق_الرياض
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, رأس معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”, بحضور معالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.
وجرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال منها تقديم عرض ملخص عن توصيات الاجتماع الثاني “حالة المهام”, بالإضافة إلى أهداف لجنة الاسكان التنموي بالمنطقة وما تم إنجازه الفترة الماضية (حالة المستهدفات), كما تم استعراض حالة مشاريع الإسكان التنموي وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.
وقدم خلال الاجتماع نبذة عن منصة “جود” ومساراتها في دعم الإيجار ودعم توفير السكن والدعم السخي الذي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 100 مليون ريال وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 50 مليون ريال والمنصة تمنح المجتمع (أفراداً ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري.
ورفع معالي وكيل إمارة الرياض, باسمه واسم أعضاء اللجنة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم والرعاية لبرامج الإسكان التنموي وتسريع عجلة التنمية والتكافل الاجتماعي بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وتسهيل عمليات الربط والوصول للمحتاجين ، وتنويع حلول الإسكان وتحفيز المجتمع للإسهام في القطاع غير الربحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
كما تطرق الاجتماع إلى الشراكة مع القطاع الخاص غير الربحي لدعم برامج الاسكان التنموي والخدمات التطوعية.
حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.

روابط ذات صلة

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير

«البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير
البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*