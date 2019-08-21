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الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي
http://almnatiq.net/?p=765080
المناطق_متابعات

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا فسخ عقد مهاجمه البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بالتراضي.

وأوضح الحساب الرسمي للوحدة على تويتر أن فسخ العقد تم بمقابل للنادي لكن دون الكشف عن قيمته، وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من كتابة ليوناردو رسالة وداعية للفريق وجماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وتضاربت الأنباء حول المبلغ الذي حصل عليه الوحدة مقابل فك ارتباطه بالمهاجم البرازيلي ليُصبح حرًا وقادرًا على التوقيع لأي نادٍ مجانًا، إذ قالت بعض المصادر أنه لم يتجاوز المليون يورو فيما تحدثت مصادر أخرى عن مبلغ 4 ملايين يورو.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن رغبة الهلال في ضم هداف دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية، لكن تقارير أخرى في الإمارات أوضحت أنه في طريقه لشباب الأهلي دبي.

ومن المتوقع أن يُكشف النقاب عن النادي الجديد للاعب الأهلي السعودي سابقًا خلال الساعات القليلة القادمة، علمًا أن بعض جماهير الأهلي تُطالب بعودته لصفوف الفريق.

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