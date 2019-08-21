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ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!

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ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!

ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!
http://almnatiq.net/?p=765081
المناطق_وكالات

قالت متحدثة باسم القصر الملكي الدنماركي إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى البلاد الشهر المقبل، “مفاجأة”.

وصرحت لين باليبي، لأسوشيتد برس الأربعاء، أن العائلة، التي دعت ترامب رسميا لزيارة الدنمارك الثاني والثالث من سبتمبر المقبل ضمن جولة أوروبية، ليس لديها أي تعليق آخر على القرار.

وأعلن ترامب قراره عبر “تويتر” بعد رفض رئيسة الوزراء الدنماركية عرض ترامب شراء جزيرة غرينلاند من بلادها ووصفه بأنه عرض “مناف للعقل”.

وقال “الدنمارك بلد مميز للغاية وشعبه رائع، ولكن استنادا إلى تعليقات رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، أنها لن تهتم بمناقشة شراء غرينلاند، فسوف أؤجل اجتماعنا المخطط خلال أسبوعين إلى وقت آخر.”

ولم تعلق الحكومة الدنماركية على الأمر حتى الآن.

وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت يوم الأحد الماضي إن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة “سخيفة”.

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