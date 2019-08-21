تضرر 171 ألف شخص من الأمطار بالسودان‎

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أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تضرر 171 ألفًا و700 شخص بالأمطار الغزيرة والفيضانات بالسودان.

وذكر تقرير صادر عن المكتب الأممي اليوم أن “ما يقدر بـ 171 ألف و700 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية سودانية- .

وأوضح أن 22 ألفا و634 منزلًا تدمرت، بينما أصيب بالتلف 11 ألفا و702 منزلاً، مشيراً إلى أن غالبية المتضررين يحتاجون إلى “مأوى” عاجل ومستلزمات منزلية، وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة”.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس الماضي، مصرع 46 شخصا، في أسبوعين، جراء سيول وفيضانات ناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة في كافة أنحاء البلاد.

ومنذ مطلع أغسطس الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارًا وسيولًا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم وولاية شمال كردفان غربى السودان.