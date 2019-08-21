تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة سيدة لاعتراضه على قيادتها!

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كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة جارته في مدينة الدمام بسبب اعتراضه على قيادة المرأة.

وقالت المصادر أن المحكمة حددت يوم 11 من شهر محرم المقبل، موعداً للقضايا التعزيرية للنظر في القضية ، إلا أن السيدة قد بادرت برفع برقيات عدة لجهات عليا طالبة التدخل وحل القضية بعد رفضها الصلح بسبب تكرار مثل تلك التصرفات من جارها – بحد وصفها -.

وكانت وسائل إعلام قد تناولت قضية احتجاز سيارة السيدة بعدما قام مواطن خمسيني “يمتلك 5 سيارات” بحجز وصدم سيارتها نظراً لاعتراضه على قيادة المرأة ، كما أنه لديه أكثر من قضية في مركز الشرطة قبل أن يتم إطلاق سراحه مؤخراً من النيابة بكفيل.

وقالت “سبق”، أن المواطنة قد أبلغت الجهات الأمنية أكثر من مرة بعدما تصالحت معه دون جدوى، فيما تم عمل قضيتين للمواطن تضمنت القضية الأولى العفو رغم أن القضية كانت بعد شهر رمضان، بينما تبقى القضية الثانية قيد الإجراء دون البت فيها.