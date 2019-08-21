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الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
http://almnatiq.net/?p=765096
المناطق_متابعات

رد الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، اليوم الأربعاء، على تعليق الإعلامي عدنان جستنيه بشأن استمرار تسمية دوري محمد بن سلمان بنفس الاسم .

وقال”جستنية” أن بطولة الدوري الاستثنائي والتي فاز بها النصر الموسم الماضي أن استمرار الدوري بنفس الاسم يلغي كونه استثنائي.

وكتب “جستنيه” على صفحتة الرسمية عبر تويتر: “كان فعل ماضي.. الله يرحم كان”.

ورد “الطريقي” على جستنيه قائلاً: “لتصلك الفكرة، مثال :

إن قلنا : كان عدنان قد شارك بمسابقة العزف المنفرد، ففاز بالبطولة، وكان قيمة الجائزة “سمسمية ذهبية”.

وتابع قائلاً :” لا يمكن لشخص بعد انتهاء البطولة، أن يقول : “كان فعل ماضي، الله يرحم كان .. رجع يا عدنان السمسمية”.

واختتم: “لأن “السمسمية” أصبحت من أملاكك، مذ انتهت البطولة .

وضحت ؟”.

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