البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

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أدّى أعضاء المجلس السيادي السوداني، اليوم الأربعاء في الخرطوم، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء مولانا عباس بابكر.

وكان في مقدمة من أدوا القسم الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ليصبح رسمياً رئيساً للمجلس المكون من 11 عضواً (6 مدنيين و5 عسكريين)، فيما أدى بقية الأعضاء القسم أمام البرهان وأمام رئيس القضاء.

وكان قد صدر مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي، بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهراً.

وعقد المجلس السيادي، اليوم، أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري بعد أداء القسم أمام رئيس القضاء.