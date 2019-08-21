احدث الأخبار

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
أبرز المواد
 نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
أبرز المواد
 الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة سيدة لاعتراضه على قيادتها!
أبرز المواد
 تضرر 171 ألف شخص من الأمطار بالسودان‎
أبرز المواد
 محمد صلاح يثير جدلاً واسعاً في مصر إثر تصريحاته
أبرز المواد
 ترامب يفاجئ العائلة الملكية في الدنمارك بهذا القرار بعد رفض بيع جزيرة “غرينلاند” له!
أبرز المواد
 وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة “الثالث”
أبرز المواد
 “بالغنيم” يطلع على خطة سير ترحيل المقررات الدراسية بمدارس تعليم الأحساء
أبرز المواد
 بالفيديو : من هو الوجه الجديد الذي حصل على هدية ” يزيد الراجحي” الفارهة ؟
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط معملا في منزل شعبي تديره عمالة مخالفة
أبرز المواد
البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

أبرز المواد
نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

أبرز المواد
الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

أبرز المواد
الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

أبرز المواد

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء

البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
http://almnatiq.net/?p=765104
المناطق_متابعات

أدّى أعضاء المجلس السيادي السوداني، اليوم الأربعاء في الخرطوم، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء مولانا عباس بابكر.

وكان في مقدمة من أدوا القسم الفريق أول ركن عبدالفتاح برهان، ليصبح رسمياً رئيساً للمجلس المكون من 11 عضواً (6 مدنيين و5 عسكريين)، فيما أدى بقية الأعضاء القسم أمام البرهان وأمام رئيس القضاء.

وكان قد صدر مرسوم دستوري لتشكيل المجلس السيادي، بعد اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهراً.

وعقد المجلس السيادي، اليوم، أول اجتماع له برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري بعد أداء القسم أمام رئيس القضاء.

روابط ذات صلة

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي

نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!

الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*