ممثل المملكة في الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤولاً أوروبياً في بروكسل

المناطق _بروكسل

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم في بروكسل, نائب الأمين العام بجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليار.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.