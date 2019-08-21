التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم في بروكسل, نائب الأمين العام بجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليار.
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
ممثل المملكة في الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤولاً أوروبياً في بروكسل
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اليوم في بروكسل, نائب الأمين العام بجهاز العمل الخارجي الأوروبي جان كريستوف بليار.
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