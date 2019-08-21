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إختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول!

إختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول!
http://almnatiq.net/?p=765116
المناطق _ الرياض

تعرضت مواطنة سعودية لجريمة اختطاف في مدينة اسطنبول التركية قبل أيام.

وبحسب “صحيفة الشرق الأوسط” فإن مصادر مطلعة أعلنت عن الواقعة ، وأشارت المصادر إلى أن المختطفة تدعى “عبير” كانت موجودة في إسطنبول رفقة زوجها وأطفالها بغرض السياحة.

وأضافت المصادر أن التواصل قد انقطع مع السيدة، ولم تتمكن القنصلية أو الشرطة من معرفة مكان وجودها.

هذا فيما أظهر محتوى كاميرات المراقبة قيام شخص يحمل عبوة صغيرة برش ما تحتويه على وجه المواطنة، التي فقدت وعيها في الحال ومن ثم اصطحبها معه لمكان مجهول.

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