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بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام

بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام

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بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام

بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام
http://almnatiq.net/?p=765122
المناطق - تبوك
تلقت أمانة منطقة تبوك خلال النصف الأول من هذا العام 2019م 8210 بلاغاً في مجالات العمل البلدي ومنها الإصحاح البيئي والإنارة والنظافة العامة والطرق وشبكة الخدمات والحدائق والمرافق العامة والمباني والتعديات والأسواق والمحلات التجارية.
وأوضح مدير إدارة البلاغات بأمانة منطقة تبوك محمد الحويطي بأن الأمانة أنهت ما نسبته 96% من البلاغات الواردة لها حيث تم تلقي (1791) بلاغاً في مجال النظافة العامة و(2166) بلاغاً تتعلق بالإنارة العامة و(1338) بلاغاً يخص الأسواق والمحلات التجارية بالإضافة إلى (1171) بلاغاً في مجال الطرق والشبكات والخدمات العامة فيما تم تلقي (201) بلاغ عن الحدائق والمرافق البلدية وفي مجالي الإصحاح البيئي والمباني والتعديات (1543) بلاغاً.
وأشار الحويطي إلى أن جميع ما يرد للأمانة من بلاغات هي محل اهتمام وعناية من جميع المسؤولين في الأمانة في كل إدارة،منوهاً بتوجيهات أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق الذي يتابع باستمرار وعبر تقارير دورية استقبال البلاغات ومباشرتها وإغلاقها بجودة عالية.
داعياً المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمة البلاغات 940 وتقديم ما لديهم من اقتراحات وملاحظات ومرئيات الهدف منها رفع جودة الخدمات المقدمة وذلك عبر الرابط الذي يرسل لكل مستفيد بعد إغلاق البلاغ الذي تقدم به.

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