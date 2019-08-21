مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”

المناطق _ الرياض

بدأ محبي الكشتات والبر بتحري دخول سهيل والذي يبدأ معه اعتدال الأجواء والحر المعتدل المعتاد ، واظهرت مقاطع تداولها رواد المواقع التواصل الاجتماعي شيلة ” باقي ثلاث ايام على شوفة سهيل” من كلمات صالح حمدان،وتقول كلماتها:

باقي ثلاث ايام عن شوفة سهيل

من بعدما المشتاق طال انتظاره

في حين تداول آخرون البيت الشعري للشاعر سعد العصيمي الذي يقول فيه :

سهيل قرب و إن تحرى مباديه

‏مع طلعته تبرد هبوب السمومي

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الثلاثاء 19 ذو الحجة 20 أغسطس أول “موسم سهيل” وهو الموسم الأشهر عند العرب قديمًا وحديثًا.

وأوضح “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه “سمي سهيلًا لأن الأجواء تبدأ تتسهل من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد”.

وأشار إلى أن “مدته 52 يومًا ويعقبه موسم العرب الأهم (الوسم)، وأول سهيل 13 يومًا حارة، ثم تبدأ الحرارة بالانكماش التدريجي”.