احدث الأخبار

مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات
المنطقة الشرقية
 بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام
منطقة تبوك
 مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعلن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج في نسخته الثانية
أبرز المواد
 إختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول!
أبرز المواد
 ممثل المملكة في الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤولاً أوروبياً في بروكسل
أبرز المواد
 «البنتاغون» يؤكد إسقاط درون أميركية ويعده استفزاز إيراني خطير
أبرز المواد
 البرهان وأعضاء المجلس السيادي يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء
أبرز المواد
 نادي العدالة يصل جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي
أبرز المواد
 الطريقي ساخرا من ”جستنيه”.. “رجع يا عدنان السمسمية!
أبرز المواد
 الوحدة الإماراتي يُعلن فسخ عقد ليوناردو بالتراضي
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة في واقعة احتجاز مواطن لسيارة سيدة لاعتراضه على قيادتها!
أبرز المواد
مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات

مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات

المنطقة الشرقية
بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام

بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام

منطقة تبوك
مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”

مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تعلن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج في نسخته الثانية

“الزكاة والدخل” تعلن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج في نسخته الثانية

أبرز المواد

مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”

مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”
http://almnatiq.net/?p=765124
المناطق _ الرياض

بدأ محبي الكشتات والبر بتحري دخول سهيل والذي يبدأ معه اعتدال الأجواء والحر المعتدل المعتاد ، واظهرت مقاطع تداولها رواد المواقع التواصل الاجتماعي شيلة ” باقي ثلاث ايام على شوفة سهيل” من كلمات صالح حمدان،وتقول كلماتها:
باقي ثلاث ايام عن شوفة سهيل
من بعدما المشتاق طال انتظاره

في حين تداول آخرون البيت الشعري للشاعر سعد العصيمي الذي يقول فيه :
سهيل قرب و إن تحرى مباديه
‏مع طلعته تبرد هبوب السمومي

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن الثلاثاء 19 ذو الحجة 20 أغسطس أول “موسم سهيل” وهو الموسم الأشهر عند العرب قديمًا وحديثًا.

وأوضح “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه “سمي سهيلًا لأن الأجواء تبدأ تتسهل من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد”.
وأشار إلى أن “مدته 52 يومًا ويعقبه موسم العرب الأهم (الوسم)، وأول سهيل 13 يومًا حارة، ثم تبدأ الحرارة بالانكماش التدريجي”.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تعلن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج في نسخته الثانية

“الزكاة والدخل” تعلن موعد التقديم في برنامج “بناء الكفاءات” لحديثي التخرج في نسخته الثانية
إختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول!

إختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول!
ممثل المملكة في الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤولاً أوروبياً في بروكسل

ممثل المملكة في الاتحاد الأوروبي يلتقي مسؤولاً أوروبياً في بروكسل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*