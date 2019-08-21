مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات

المناطق _ فتحية عبدالله

عقد المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ يوسف بن عبداللطيف الملحم صباح اليوم الأربعاء الموافق 20/12/1440 بمكتبه الإجتماع الأول مع متعهد النقل الجديد لنقل طلاب وطالبات التربية الخاصة للعام 1440/1441 الأستاذ فهد الشمري .

شارك في الإجتماع مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الموسى والمدير الإقليمي لشركة تطوير الأستاذ مبارك القحطاني تم من خلاله مناقشة جاهزية الشركة وأهم فرص التحسين لتقديم خدمة نقل مريح وأمن لأبناءنا الطلاب والطالبات الجدير بالذكر أن عدد طلاب وطالبات التربية الخاصة المشمولين بالنقل 1908 طالب وطالبة يدرسون في 74 مركز وومعهد وبرنامج للتربية الخاصة.