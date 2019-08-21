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مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات

مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=765131
المناطق _ فتحية عبدالله
عقد المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ يوسف بن عبداللطيف الملحم صباح اليوم الأربعاء  الموافق 20/12/1440 بمكتبه الإجتماع الأول مع متعهد النقل الجديد  لنقل  طلاب وطالبات التربية الخاصة  للعام 1440/1441  الأستاذ فهد الشمري .
 شارك في الإجتماع مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الموسى والمدير الإقليمي لشركة تطوير الأستاذ مبارك القحطاني  تم من خلاله  مناقشة  جاهزية الشركة وأهم فرص  التحسين لتقديم خدمة نقل مريح وأمن لأبناءنا الطلاب والطالبات الجدير بالذكر أن عدد طلاب وطالبات التربية الخاصة المشمولين بالنقل 1908 طالب وطالبة يدرسون في  74 مركز وومعهد وبرنامج للتربية الخاصة.

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