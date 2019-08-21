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وفاة “فهد السديري” أمير نجران سابقا

وفاة “فهد السديري” أمير نجران سابقا

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وفاة “فهد السديري” أمير نجران سابقا

وفاة “فهد السديري” أمير نجران سابقا
http://almnatiq.net/?p=765139
المناطق- نجران

انتقل إلى رحمة الله عميد أسرة “السديري” الأمير فهد بن خالد السديري؛ أمير منطقة نجران سابقاً.

وسيُصلى على الفقيد بعد صلاة عصر يوم غد الخميس، بجامع الأمير تركي بن عبدالله بالرياض، وسيكون الدفن بمقبرة العود.

أعلن ذلك حساب أسرة السديري الرسمي على “إنستجرام”، فيما نعى عددٌ من المغرّدين عبر موقع “تويتر” الأمير الراحل.

والفقيد سبق له أن تولّى منصب أمير منطقة نجران، وسفير المملكة العربية السعودية في الكويت، ووكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة كاليفورنيا بيركلي.

” المناطق” تقدّم العزاء لأسرة “السديري” كافة، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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