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إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني

إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=765142
المناطق _ الرياض

أعلنت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 25 أغسطس.

وقالت “البنوك السعودية”: إنه لا يحق للمحل التجاري رفض قبول أي من البطاقات الائتمانية في حال وضع ملصقها بالمحل، مشددة على أن رفضها يعد مخالفة تعرض التاجر للغرامة.

وأكدت على أنه لا يحق للمحل التجاري أخذ أي رسوم من الزبون في حال استخدامه البطاقة الائتمانية لدفع قيمة مشترياته، مبينة أنه في حال طلب التاجر رسومًا من الزبون فسيعرض نفسه للغرامة من وزارة التجارة والاستثمار.

وأشارت “البنوك السعودية” إلى أن الزبون يمكنه الإبلاغ عن أية مخالفات تواجهه عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.

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