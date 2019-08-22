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بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان

بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان
http://almnatiq.net/?p=765157
المناطق _ واشنطن

أصدرت حكومات الولايات المتحدة وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اليوم بياناً مشتركاً، بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى لمجموعة ( C5 + 1) في كازاخستان، الذي يهدف لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أن مسؤولي الدول المشاركة بالاجتماع تبادلوا الآراء حول الجهود المبذولة لتعزيز الدعم للتحول الاقتصادي والتعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الأمن الإقليمي ، وتعزيز السلام والازدهار في آسيا الوسطى وأفغانستان المجاورة.
وأكد المشاركون دعمهم لمنصة مشاركة (C5 + 1) كمنتدى للمناقشة المشتركة، والتصدي للتحديات المشتركة، ولتعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي آسيا الوسطى.
وبحثت المجموعة خلال الاجتماع التخطيط للاجتماع الوزاري القادم للمجموعة، إلى جانب استعراض الارتباطات المستمرة في مجموعات العمل المعنية بالأمن والاتصال الاقتصادي والبيئة في مجموعة (C5 + 1).

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