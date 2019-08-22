احدث الأخبار

شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض
أبرز المواد
 رئيس بلدية تيماء يتفقد مشاريع المحافظة
منطقة تبوك
 بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان
أبرز المواد
 نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند
أبرز المواد
 “التأمينات الاجتماعية” يحق للمستفيدين تعويض “التعطل عن العمل”
أبرز المواد
 إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
أبرز المواد
 وفاة “فهد السديري” أمير نجران سابقا
أبرز المواد
 ماكرون يعلن لقاء مسؤولين إيرانيين لبحث الملف النووي قبل قمة مجموعة السبع
أبرز المواد
 مساعد مدير تعليم الإحساء يعقد اجتماعا مع شركة تطوير ومتعهد نقل الطلاب والطالبات
المنطقة الشرقية
 بنسبة 96% .. أمانة منطقة تبوك تنهي البلاغات الواردة لها خلال نصف عام
منطقة تبوك
 مع دخول موسم ” سهيل ” ترحيب شعري به من محبي “الكشتات”
أبرز المواد
شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض

شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض

أبرز المواد
رئيس بلدية تيماء يتفقد مشاريع المحافظة

رئيس بلدية تيماء يتفقد مشاريع المحافظة

منطقة تبوك
بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان

بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان

أبرز المواد
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة

أبرز المواد

شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض

شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض
http://almnatiq.net/?p=765164
المناطق _ الدمام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت بفضل من الله وتوفيقه عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين أحدهم مواطن واثنين آخرين من جنسيات عربية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.
وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسلب أكثر من (77000 ) ألف ريال بمدينة الدمام، وقد تم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان

بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان
نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة

نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة
وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند

وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*