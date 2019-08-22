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تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”

تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”

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تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”

تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”
http://almnatiq.net/?p=765183
المناطق - تبوك
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بمركز التميز منسوبي الإدارة والميدان التربوي في مختلف فئاته إلى المشاركة في جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ 22 وذلك وفقاً للوائح وتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني المتوفرة على موقع الجائزة.
وحث المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري على التقدم لمجالات الجائزة التي تشجع على التميز وتعزز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم مؤكداً على الإدارات المعنية تسخير الجهود وتوظيف الإمكانات للمشاركة بفعالية في فئات الجائزة.
وأشار إلى حجم الطموحات المنعقدة على الميدان التعليمي والتربوي في تحقيق الأهداف المنشودة من المشاركة في الجائزة والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته على مستوى الأفراد والمؤسسات.
من جانبه أوضح مدير مركز التميز بتعليم تبوك الدكتور خالد العنزي أن فئات الجائزة هي الطالب المتميز المعلم المتميز المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، وأفضل بحث تربوي علي مستوى الوطن العربي مبيناً أن فئة المعلم فائق التميز تستهدف المعلم الذي سبق له تحقيق الجائزة في إحدى دوراتها السابقة في حين تقتصر فئة الطالب المتميز على طلاب المرحلة الثانوية لافتاً النظر إلى أن آخر موعد لاستقبال ملفات الترشيح بالمركز 15 – 2 – 1441هـ .

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