احدث الأخبار

الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس
دولي
 تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”
منطقة تبوك
 مطاعم “حي العرب” في سوق عكاظ تتنافس في تقديم ألذ وأشهر الماكولات الشعبية
سوق عكاظ
 حسين العامري يقدم قصيدة تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات
أبرز المواد
 وفاة مضيفة طيران و إصابة أخريات في حادث حافلة تابعة للـ خطوط السعودية
أبرز المواد
 شرطة الشرقية: ضبط تشكيل عصابي إمتهن الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض
أبرز المواد
 رئيس بلدية تيماء يتفقد مشاريع المحافظة
منطقة تبوك
 بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان
أبرز المواد
 نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند
أبرز المواد
 “التأمينات الاجتماعية” يحق للمستفيدين تعويض “التعطل عن العمل”
أبرز المواد
 إلزام جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني
أبرز المواد
الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس

الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس

دولي
تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”

تعليم تبوك يدعو منسوبيه للمشاركة في “جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز”

منطقة تبوك
مطاعم “حي العرب” في سوق عكاظ تتنافس في تقديم ألذ وأشهر الماكولات الشعبية

مطاعم “حي العرب” في سوق عكاظ تتنافس في تقديم ألذ وأشهر الماكولات الشعبية

سوق عكاظ
حسين العامري يقدم قصيدة تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات

حسين العامري يقدم قصيدة تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات

أبرز المواد

الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس

الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس
http://almnatiq.net/?p=765186
المناطق _ القاهره

تبدأ يوم غداً جمعية الكشافة العربية السعودية، مُشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثون، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري ، تحت شعار ” نحو مواطن عالمي ” .

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله بن صالح الخضير ، ان الدورة القمية تعتبر لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية ، يمارسوا فيه انشطة متنوعة ( كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ) وفق رؤية تؤكد على ” المساهمة في خلق مواطناً مرتبطاً عالمياً مُؤثر محلياً ” وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين ، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتساهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

وأكد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت على أهمية هذه اللقاء لما يتضمنه من أهداف مهمة للجوالة من اهمها إتاحة اكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين كافة المشاركين ، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية ، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة واهداف التنمية المستدامة ، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للمساهمة في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل ، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وعن ابرز الفعاليات  أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من ابرزها مجال الدين والحياة ، ومجال التطبيقات العلمية والبيئية ، ومجال الفنون والآداب ، ومجال الاقتصاد والمواطنة ، ومجال الصحة والرياضة ، ومجال مهارات الحياة ، ومجال الخدمة العامة وتنمية المجتمع ، ومجال الاتصال العالمي ، ومجال التقاليد والفنون الكشفية ، ومجال التطلع للقيادة ، ومجال القيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام .

روابط ذات صلة

حسين العامري يقدم قصيدة تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات

حسين العامري يقدم قصيدة تعبر عن عمق العلاقات بين المملكة والإمارات
بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان

بيان مشترك بين الولايات المتحدة وخمس دول آسيوية بشأن الاجتماع الأمني رفيع المستوى في كازاخستان
ماكرون يعلن لقاء مسؤولين إيرانيين لبحث الملف النووي قبل قمة مجموعة السبع

ماكرون يعلن لقاء مسؤولين إيرانيين لبحث الملف النووي قبل قمة مجموعة السبع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*