الكشافة السعودية تُشارك بالدورة القمية الثلاثون في جامعة عين شمس

المناطق _ القاهره

تبدأ يوم غداً جمعية الكشافة العربية السعودية، مُشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثون، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري ، تحت شعار ” نحو مواطن عالمي ” .

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله بن صالح الخضير ، ان الدورة القمية تعتبر لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية ، يمارسوا فيه انشطة متنوعة ( كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ) وفق رؤية تؤكد على ” المساهمة في خلق مواطناً مرتبطاً عالمياً مُؤثر محلياً ” وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين ، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتساهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

وأكد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت على أهمية هذه اللقاء لما يتضمنه من أهداف مهمة للجوالة من اهمها إتاحة اكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين كافة المشاركين ، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية ، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة واهداف التنمية المستدامة ، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للمساهمة في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل ، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.

وعن ابرز الفعاليات أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من ابرزها مجال الدين والحياة ، ومجال التطبيقات العلمية والبيئية ، ومجال الفنون والآداب ، ومجال الاقتصاد والمواطنة ، ومجال الصحة والرياضة ، ومجال مهارات الحياة ، ومجال الخدمة العامة وتنمية المجتمع ، ومجال الاتصال العالمي ، ومجال التقاليد والفنون الكشفية ، ومجال التطلع للقيادة ، ومجال القيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام .