صحة القصيم تدعم مركز الطب الشرعي بـ 30 وحدة لحفظ الجثامين

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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم بأنها إنتهت من تهيئة قسم مختص لثلاجات الوفيات بمركز الطب الشرعي ، ودعمه بـ 30 وحدة لحفظ الجثامين .

وبينت صحة القصيم ، بأنها إتخذت خطوات تطويرية ، حرصا على تعزيز العمل وتوحيد الإجراءات المرتبطة بحفظ الجثامين بالطب الشرعي ، بعد أن تم تغيير مسمى إدارة الطب الشرعي إلى مركز الطب الشرعي ، ودعم المركز بقسم متكامل ومستقل للثلاجات لحفظ الجثامين ، بعدد ثلاثين وحدة داخل مركز الطب الشرعي ، وتوفير جميع متطلبات العمل للمساعدة في سرعة الإنجاز وإختصار الوقت وتقديم أفضل الخدمات وتقليل التكاليف.

من جانبه ، ذكر مدير مركز الطب الشرعي بصحة القصيم الدكتور محمد بن صالح الحارثي بأن المركز وجد الدعم والإهتمام من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة ، مما أسهم في تحقيق الأهداف المنشودة ، مبيناً بأن التطوير الذي شهده المركز سيكون له أثراً إيجابيا لتحسين برامج الطب الشرعي بالمنطقة .