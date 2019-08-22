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أسعار الذهب فوق مستوى 1500 دولار

أسعار الذهب فوق مستوى 1500 دولار
http://almnatiq.net/?p=765225
المناطق_وكالات

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس فوق مستوى 1500 دولار مع ترقب المستثمرين لخطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماع للبنوك المركزية العالمية لاستقاء أي مؤشرات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل.

واستقر سعر الذهب في التعاملات الفورية عند 1502 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش.

وانخفض الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 0.3 بالمئة ليصل إلى 1510.90 دولار للأوقية.

وتركز الأسواق حاليا على خطاب باول الذي يلقيه غدا الجمعة في جاكسون هول سعيا لاستيضاح مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد انقلاب في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية أبرز خطر حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.

وأظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي المنعقد في يوليو تموز، والذي نُشر أمس الأربعاء، انقسام صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنهم اتحدوا في رغبتهم في إعطاء انطباع بأنهم ليسوا على مسار نحو المزيد من التخفيضات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 17.07 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين
0.5 بالمئة ليصل إلى 848.60 دولار للأوقية.ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1458.52 دولار للأوقية.

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