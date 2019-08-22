معلومات جديدة عن الناقلة الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق.. والكشف عن وجهتها وخط سيرها

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http://almnatiq.net/?p=765226
المناطق_وكالات

كشفت بيانات موقع “مارين فيسيل ترافيك” المتخصص في تتبع تحركات السفن أن “أرديان داريا” وصلت، صباح الخميس، 22 أغسطس الجاري، إلى منطقة في البحر المتوسط تقع بين جزير سردينيا الإيطالية، وجزر البليار الإسبانية وفقا لسكاي نيوز .

ويقول الموقع إن ناقلة النفط متهجة إلى ميناء كالاماتا اليوناني، مشيرا إلى أن سرعتها الآن وصلت إلى 7.2 عقدة.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة إلى الميناء اليوناني يوم 26 أغسطس الجاري، لكن أثينا قالت إنها لم تتلق طلبا للرسو في أي ميناء يوناني حتى الآن.

والثلاثاء، ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن الحرس الثوري استأجر الناقلة الإيرانية، التي غيّرت اسمها “غريس 1” بعد احتجازها في جبل طارق.

وغادرت الناقلة التي باتت تعرف باسم “أدريان داريا 1″، جبل طارق يوم 18 أغسطس الجاري، بعد احتجاز دام أسابيع.

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