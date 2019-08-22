أكثر من ثلاثة عشر مليون ساعة عمل بدون إصابة بالمشاريع الإنشائية للهيئة الملكية بالجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الانشاءات صباح اليوم الأربعاء عن إحصائية سلامة المشاريع الإنشائية للربع السنوي الأخير لعام 2019م والبالغ عددها 110 مشروع حيث أقامت من خلالها 4581 ورشة عمل و 4753 جولة تفتيشية حققت من خلالها 13,023,810 ثلاثة عشر مليون وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وعشرة ساعة عمل بدون أي اصابة.

من جانبه أكد مدير إدارة الانشاءات المهندس عبدالله محمود كاشغري أن من سياسة الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطبيق متطلبات السلامة في المشاريع للمحافظة على ارواح العاملين وأداء الاعمال باحترافية عالية لإنجاز الاعمال حسب معايير الانظمة المحلية والدولية بالجداول الزمنية المعتمدة .

ولقد نجحت الهيئة الملكية بالجبيل في تحقيق هذا القدر من ساعات العمل دون الوقوع في حوادث قد ينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات جسدية أو أضرار صحية أو أضرار بيئية أو تلف في الممتلكات أو توقف في العمليات التشغيلية.

ويعد هذا الإنجاز نجاحاً يسجل للهيئة الملكية بالجبيل في بناء بيئة سليمة خالية من الحوادث والإصابات والأضرار.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تمتلك نظاماً لإدارة الصحة والبيئة والسلامة يمكنها من تحديد الأهداف ومراجعتها بشكل دوري من خلال تقييم ومراجعة المخاطر وتعريف شركات المقاولين والموردين المتعاملين معها بمعايير السلامة في الشركة لتحقيق المواءمة في عملياتهم مع معايير الهيئة الملكية في تطبيقات السلامة.