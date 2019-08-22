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أمير حائل يزور مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بالمنطقة

أمير حائل يزور مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=765228
المناطق_حائل
 تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة مساء اليوم مركز القلب الجديد في مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل الذي تبلغ سعته الحالية 16 سرير عناية مركزة قلبية حديثة، و 50 سرير تنويم وجهازين للقسطرة وغرفة عمليات مخصصة للقلب.
   واطلع سموه خلال الجولة على أقسام مركز القلب الجديد، واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل حمود الشمري عن برنامج التشغيل التصاعدي للمركز لترتفع سعة أسرة العناية القلبية المركزة قريباً إلى 28 سريراً.
   وقد نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد في تصريح صحفي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتطوير الخدمات الطبية وحرص معالي وزير الصحة ومعاونيه والقائمين على الصحة بالمنطقة, متطلعاً سموه إلى مزيد من الإنجازات وتطور الخدمات التي تنعكس على صحة وراحة المرضى .
وفي الختام زار سموه عدداً من المرضى المنومين في أقسام القلب واطمأن على صحتهم .
حضر الجولة المشرف العام على مراكز القلب بوزارة الصحة الدكتور عادل طاش ومدير مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل سعود الشبلي .​

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