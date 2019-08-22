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مشاركات محلية ودولية بالملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بالجبيل الصناعية

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مشاركات محلية ودولية بالملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بالجبيل الصناعية

مشاركات محلية ودولية بالملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بالجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=765229
المناطق_الجبيل

تنظم الهيئة الملكية بالجبيل الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم اللغة المدمج :إطلاق الإمكانات. وذلك على مدى يومين خلال الفترة ٢٧ – ٢٨ أغسطس ٢٠١٩م في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية  وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمشاركة عدد من المختصين والمتحدثين المتميزين ممن لهم خبرة طويلة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية.

من جانبه أكد مدير معهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أنور الزهراني إن هذا الملتقى يأتي كإحدى مبادرات قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل لمواكبة ما يستجد في مجال تعليم اللغة الإنجليزية حيث يركز على مجالات الاستثمار في رأس المال البشري والذي هو رأس المال الحقيقي من أبناء الوطن، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم لخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للمتعلم تساهم في رفع جودة مخرجات برامج قطاع التعليم بالهيئة الملكية لتزويد سوق العمل المحلي بكفاءات وكوادر وطنية متميزة.

‎وأشار الدكتور الزهراني إلى إن الملتقى يستقطب العديد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال على الصعيدين المحلي والعالمي  حيث تم إعداد برنامج علمي مميز ومعرض مصاحب لإثراء العملية التعليمية وتحقيق تطلعات جميع الحضور والمشاركين المهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية.

ويعد الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية فرصة للمهتمين بمجالات تعليم اللغة الإنجليزية فيما يتيح المعرض المصاحب للملتقى الفرصة لجميع الحضور للتعرف ومشاهدة أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم.

الجدير بالذكر إن الملتقى يناقش العديد من المحاور التي تشتمل على الاستثمار في رأس المال البشري ، وتكنولوجيا التعليم ، وتعلم اللغة عن طريق الحاسوب ، وتعلم اللغة عن طريق الأجهزة المحمولة ، وطرق التدريس الحديثة ، والتقييم في تعليم اللغة ، ومهارات القرن الحادي والعشرين  وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المناهج ، وتعليم اللغة الإنجليزية لأغراض محددة ، بالإضافة إلى ضمان الجودة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.

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