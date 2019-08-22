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نائب وزير العمل د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة

نائب وزير العمل د.تماضر الرماح تبحث مع نائب وزير العدل تعزيز التعاون والتكامل وتمكين المرأة
http://almnatiq.net/?p=765232
المناطق_الرياض

التقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، اليوم (الأربعاء) نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، وذلك في مقر وزارة العدل بمدينة الرياض، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين.

وناقشت النائب الرماح مع نائب وزير العدل، أهمية تمكين المرأة والفئات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، وتعزيز إجراءات الجهتين في تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، ومتابعة تحقيق المستهدفات المشتركة بين الوزارتين في رؤية المملكة 2030 .

حضر اللقاء عدد من الوكلاء والمسؤولين في الوزارتين.

 

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