احدث الأخبار

النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية
أبرز المواد
 «الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا
أبرز المواد
 دب أسود يفترس فنان فرنسي أثناء نومه ويسحب جثته بعيدا
أبرز المواد
 البنتاجون: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية
أبرز المواد
 السعودية تسعى لشراء 780 ألف طن من علف الشعير في مناقصة
أبرز المواد
 السوق الشعبي بمهرجان ولي العهد للهجن يعيد عدد من الحرف والمهن لاذهان الزوار
أبرز المواد
 إنهاء معاناة طفل من تشوه خلقي في ولادة نجران
أبرز المواد
 “هدف” يجدد دعوته لمنشآت القطاع الخاص الراغبة في المشاركة بـ “لقاءات جدة 2019” إلى التسجيل إلكترونيا
أبرز المواد
 مباريات اليوم…النصر يدافع عن لقبه الاستثنائي أمام ضمك والأهلي يستدرج العدالة
أبرز المواد
 بوتين يقلل من احتجاجات موسكو بوصفها “توترات ما قبل الانتخابات”
أبرز المواد
 إندونيسيا تقطع الإنترنت عن بابوا للسيطرة على اضطرابات
أبرز المواد
 صحة القصيم تدعم مركز الطب الشرعي بـ 30 وحدة لحفظ الجثامين
أبرز المواد
النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية

النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية

أبرز المواد
«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا

أبرز المواد
دب أسود يفترس فنان فرنسي أثناء نومه ويسحب جثته بعيدا

دب أسود يفترس فنان فرنسي أثناء نومه ويسحب جثته بعيدا

أبرز المواد
البنتاجون: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية

البنتاجون: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية

أبرز المواد

النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية

النفط ينخفض بفعل المخاوف الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=765241
المناطق_وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مقلصة المكاسب التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي وزيادة تفوق التوقعات في مخزونات المنتجات النفطية بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم.

وبحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 16 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 60.14 دولار

للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 55.58 دولار للبرميل.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى فالور ماركتس “أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع

تراجع مخزونات الخام في ظل رفع المصافي للإنتاج.

وينتاب القلق المستثمرين بشأن آفاق الطلب العالمي على النفط خصوصا في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين ومستهلكين للنفط في العالم.

ويترقب المتعاملون في النفط، بجانب سوقي الأسهم والسندات، كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدا الجمعة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول بولاية وايومنج، والتي قد تشير إلى ما إذا كان المركزي سيواصل خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية.

في غضون ذلك، تتلقى أسواق النفط بعض الدعم من تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت صادرات إيران النفطية تماما فلن تنعم الممرات المائية الدولية بنفس القدر من الأمان الذي كانت عليه من قبل.

روابط ذات صلة

«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا

«الغذاء والدواء» تحذّر من حمام زيت يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا
دب أسود يفترس فنان فرنسي أثناء نومه ويسحب جثته بعيدا

دب أسود يفترس فنان فرنسي أثناء نومه ويسحب جثته بعيدا
البنتاجون: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية

البنتاجون: الصين لا تزال تسرق أسرار التكنولوجيا الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*