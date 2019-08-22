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مباريات اليوم…النصر يدافع عن لقبه الاستثنائي أمام ضمك والأهلي يستدرج العدالة
http://almnatiq.net/?p=765246
المناطق_الرياض

تعود الحياة مجددا للملاعب السعودية، بانطلاق مباريات الموسم الجديد 2019-2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وكان نادي النصر قد حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية موسم 2018-2019، بعد منافسه شرسة مع نادي الهلال

وتنطلق اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس مباريات الجولة الأولى للدوري، والتي تشهد مباراتين فقط

يبدأ النصر مشوار الدفاع عن لقب الدوري، بمواجهة ضمك الصاعد حديثا من الدرجة الأولى، حيث يحضتن ملعب الملك فهد الدولي اللقاء في السابعة مساء

يخوض النادي الأهلي، مواجهة الجولة الأولى بقيادة فنية جديدة مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، حيث يلتقي العدالة الصاعد حديثا لدوري المحترفين، في الثامنة و50 دقيقة بملعب الجوهرة المشعة

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