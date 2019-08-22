إنهاء معاناة طفل من تشوه خلقي في ولادة نجران

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أجرى فريق من أطباء جراحة الأطفال وجراحة حديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بنجران عملية ناجحة لفتحة شرج على مرحلة واحدة لطفل حديث الولادة يبلع من العمر نحو ٣٦ ساعة، حيث تم ولادته بدون فتحة شرج وقد تم عمل الإسعافات الأولية وإنعاش الطفل حتى وصل إلى الحالة الصحية المثالية إضافة إلى عمل التحاليل والأشعة اللازمة للوصول إلى التشخيص الدقيق لنوع التشوه الخلقي.

وقالت صحة نجران انه من التعارف عليه ان مثل هذه الحالات قد يحتاج الطفل لإجراء هذه العملية على ثلاث مراحل ولكن بفضل الله تم إجراء العملية بنجاح على مرحلة واحدة، وخرج الطفل بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة والتأكد من قيام فتحة الشرج الجديدة بوظيفتها بصوره طبيعية وغادر الطفل وهو بصحة جيدة ولله الحمد.