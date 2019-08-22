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السوق الشعبي بمهرجان ولي العهد للهجن يعيد عدد من الحرف والمهن لاذهان الزوار

السوق الشعبي بمهرجان ولي العهد للهجن يعيد عدد من الحرف والمهن لاذهان الزوار
http://almnatiq.net/?p=765256
أعاد السوق الشعبي بمهرجان ولي العهد للهجن بموسم الطائف  عدد من الحرف اليدوية  وعمل الأكلات الشعبية وبعض الصناعات  ومنها الجوهرجي والكولندي وصناعة الورد والنبلي وبيع العسل كما ضم السوق اهم الفواكه و المأكولات  التي يشتهر بها وطننا الغالي بجميع مناطقه  كما ضم السوق  العديد من المقتنيات القديمة مثل الرديواهات والمسجلات والبنادق والسيوف التي يفخر بها الآباء والأجداد لتبقى ذكرى جميلة  لأبناء هذا الجيل  ويتعلمون لما كان عليه  الجيل السابق  الجدير بالذكر أن السوق يضم أكثر من  ٤٥ محلا ويعمل بها سعوديبن وسعوديات هذا  وقد اثنى جميع الزوار على
مايقدمه  موسم الطائف من ربط الماضي بالحاضر وتأصيل مهن وحرف آبائنا واجدادنا لتبقى رمزا لتراث وحضارة هذآ الوطن الغالي

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