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غرفة الأحساء تستضيف لقاء مفتوح لدْعَم الحرفيين.. الاثنين المقبل

غرفة الأحساء تستضيف لقاء مفتوح لدْعَم الحرفيين.. الاثنين المقبل

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غرفة الأحساء تستضيف لقاء مفتوح لدْعَم الحرفيين.. الاثنين المقبل

غرفة الأحساء تستضيف لقاء مفتوح لدْعَم الحرفيين.. الاثنين المقبل
http://almnatiq.net/?p=765287
المناطق_الأحساء

تُنظّم شركة تراثنا للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع غرفة الأحساء ممثلة في لجنة تسويق هوية الأحساء، لقاءً مفتوحًا للتعريف بالبرامج والخدمات التي تُقدمها الشركة في مجالات تدَرِيب ودْعَم وتطَوير وتمَويل رواد الأعمال من الحرفيين والحرفيات السعوديين، وذلك بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 25/12/1440هـ الموافق 26/08/2019م بقاعة قاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي اللقاء ضمن المبادرات والجهود المستمرة التي تبذلها لجنة تسويق هوية الأحساء للتنسيق والتعاون وبناء الشراكات المجتمعية علاوة على التعريف ببرامج “تراثنا” في مجالات التدريب والَدْعَم والتطَوير والتمَويل للحرفيين والحرفيات السعوديين بالأحساء لتحويلهم إلى رواد لأعمال ناجحة ومستدامة.

ومن جهته أكد الأستاذ عماد بن مهدي الغدير رئيس لجنة تسويق هوية الأحساء أهمية اللقاء لما له من دور في تنمية الوعي بمجالات الحفاظ على التراث الوطني في بلادنا مثمنًا فرص بناء علاقة تعاون متميزة بين اللجنة والشركة من خلال دعم وتطوير المشاريع الحرفية والتراثية بالأحساء والعمل على بقاءها واستدامتها من أجل أجيالنا القادمة.

وأشاد الغدير بجهود ومبادرات وبرامج أرامكو السعودية في مجالات المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية والمحافظة على التراث الوطني والحرف اليدوية، منوهًا بدور ومساهمات “تراثنا” للمسؤولية الاجتماعية التابعة لأرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في دعم المشاريع التراثية والثقافية وتطوير الحرف والصناعات اليدوية وتوظيفها في كافة المجالات.

والجدير ذكره أن اللقاء يهدف إلى توفير فرصة للاطلاع على مبادرات وبرامج “تراثنا” لدعم الحرفيين والحرفيات ومساعدتهم على تحويل منتجاتهم إلى مشاريع اقتصادية، علمًا بأنه يستهدف بشكل خاص المبدعين والحرفيين والأسر المنتجة والعاملين والمهتمين في مجالات حفظ التراث الوطني.

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