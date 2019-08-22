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الملكية الفكرية: الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة

الملكية الفكرية: الرسومات بأنواعها حق لأصحابها مدى الحياة
http://almnatiq.net/?p=765289
المناطق_الرياض

بيّنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الرسومات تعد ملكاً لأصحابها، وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف، ولا يحق لأي شخص استغلالها أو التعديل عليها إلا بإذن من صاحب الحق وذلك وفقاً لأحكام النظام التي تنص على الحق الأدبي والذي لا يسقط أبداً سواء كان صاحب الحق حياً أو ميتاً ويسقط الحق المالي بناءً على الاتفاق أو العقد مع صاحب الحق في حال تم التنازل عن الرسمة لشخص أو جهة.
وأكدت الهيئة أن المادة الثانية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية ؛ إذ أنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن مائة ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة النظر أن تقرر تعويضاً مالياً للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
ودعت الهيئة أصحاب الرسومات المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الالكتروني [email protected] أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.

 

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