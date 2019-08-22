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10ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية

10ملايين لميزانية مدارس عسير التشغيلية
http://almnatiq.net/?p=765298
المناطق_عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، صرف الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجاري والبالغة  10,649,710 ريالات .

 

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بتعليم المنطقة الأستاذ تركي البكري  ، أن المخصصات شملت بند النظافة بمبلغ 7318400 ريال ، وبند المستلزمات التعليمية بمبلغ 1731310 ريالات ، وبند النشاط بمبلغ 1600000 ريال ، لافتا إلى أن آليات الصرف تمثلت في إيداع المخصصات في حسابات المدارس ، على أن تقوم اللجنة المعنية في كل مدرسة بمتابعة حركة الصرف وفق البنود المخصصة والإجراءات النظامية

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