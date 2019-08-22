مدير تعليم الشرقية يدشن الاسطول الجديد للنقل المدرسي بالشرقية

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم الخميس بمبنى الإدارة العامة بالدمام، الاسطول الجديد للنقل المدرسي استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك لخدمة أكثر من 106 آلاف طالباً وطالبة في مدارس التعليم العام ، و 3182 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ فهد الغفيلي، والمهندس ماجد بن سعود العتيبي مدير عام قطاع التشغيل بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ، والأستاذ مبارك بن محمد القحطاني المدير الإقليمي بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالمنطقة الشرقية.

وأكد الدكتور الشلعان خلال التدشين بأن النقل المدرسي يأتي ضمن توجيهات قيادتنا الحكيمة أيدها الله في تهيئة الوصول الآمن لكافة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات لمدارسهم بكل يسر وسهولة، وما تقدمه من اهتمام ودعم ورعاية للتعليم بوجه عام، وما يقدم من خدمات بشكل خاص لطلابنا وطالباتنا في المدارس.

وبين بأن النقل يشمل «981» مدرسة تعليم عام، عبر «1583» حافلة، و«175» مدرسة لذوي الإعاقة، وخصص لها «350» حافلة.

وأكد مدير عام تعليم الشرقية على كافة أولياء الأمور سرعة تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور ، وكذلك توعيتهم بأهمية التقيد بوسائل السلامة واتباع الإرشادات التوعوية وكذلك عدم العبث بمحتويات حافلات النقل.

وقدم الدكتور الشلعان شكره لكافة منسوبي الوزارة، وفي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على جهودهم النوعية في تقديم الخدمة بجودة عالية، متمنيا لكافة الطلاب والطالبات عاماً دراسياً موفقاً بإذن الله تعالى.

فيما أشار مدير عام قطاع التشغيل بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المهندس ماجد بن سعود العتيبي إلى جاهزية كافة الحافلات بموديلات حديثة وتأمين موقع حديث للصيانة ، وكذلك تدريب للسائقين للقيادة الآمنة وتوفير أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات، تتضمن حساسات أمامية وخلفية ، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف ، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم تشيك الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، كما تم توفير مقاعد منفصله لكل طالب مع حزام الأمان ، وتم تزويدها بذراع السلامة في أمام الحافلة ، وكذلك تم تزويد كل حافلة بحقائب الاسعافات الأولية ، وعدد ثلاث طفايات حريق ، ووجود علامة قف في جانب الحافلة ، كذلك تم تزوي الحافلات بنظام الاطفاء الالي ، وبنظام التتبع GPS.