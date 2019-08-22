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أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويتسلم تقرير من الباب للباب

أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويتسلم تقرير من الباب للباب

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أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويتسلم تقرير من الباب للباب

أمير القصيم يستقبل فريق سخاء التطوعي ويتسلم تقرير من الباب للباب
http://almnatiq.net/?p=765321
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس رابطة التطوع بالمنطقة, بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، قائدة فريق سخاء التطوعي أفنان بنت علي الدبيخي, وأعضاء الفريق لتسليم تقرير مبادرة الفريق من الباب للباب للموسم الثاني خلال أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ

 

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتعزيز العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره، مثمناً الأعمال الخيرة التي يقوم بها فريق سخاء التطوعي، مشيداً بمبادرة من الباب للباب التي تأتي ضمن مبادرات العطاء لخدمة المجتمع، منوهاً بدور المرأة في الأعمال التطوعية وما تقدمه من جهود موفقة لتؤدي دورها في تحقيق رؤية المملكة، وتمنى سموه التوفيق والسداد للفريق وأعضائه.

 

من جانبه قدمت الدبيخي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من دعم وعطاء وتشجيع مستمر للعمل التطوعي بالمنطقة، مبينة أن مبادرة من الباب للباب التي تُعنى باستقبال لحوم الأضاحي من المساهمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك أقيمت تحت مظلة رابطة التطوع بالقصيم, مشيرة إلى أن المبادرة استفاد منها 62 أسرة بمعدل 1296 فرداً داخل مدينة بريدة ومحافظة الرس من الأسر المتعففة بمعدل 72 ساعة عمل تم من خلالها تجهيز أكثر من 398 كيلو من لحوم الأضاحي.

 

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