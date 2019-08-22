الأسهم السعودية : تمديد «فترتي إغلاق» السوق الثلاثاء المقبل تمهيداً لإدراج «إم إس سي آي»

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تتأهب سوق الأسهم السعودية لدخول مرحلة جديدة من الإدراج في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، حيث من المنتظر أن تشهد السوق في 28 أغسطس (آب) الحالي، مرحلة الإدراج الثانية والأخيرة في مؤشر «MSCI» العالمي، والتي تمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في هذا المؤشر العالمي.

وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وبالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك ليوم الثلاثاء المقبل، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر «MSCI» العالمي.

ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري، وذلك حسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء المقبل، علماً بأن المرحلة الثانية ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI)، ليبلغ بذلك وزن السوق في هذا المؤشر العالمي 2.83%.

وشهدت تعاملات الأشهر الماضية إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث تم تنفيذ 3 مراحل من ضم السوق لمؤشر «فوتسي راسل»، الأولى في 18 مارس (آذار) الماضي، والثانية في 1 مايو (أيار)، والثالثة في 24 يونيو (حزيران)، في حين سيتم تنفيذ المرحلة الرابعة في 23 سبتمبر (أيلول) المقبل، والمرحلة الأخيرة في مارس 2020.

كما تم تنفيذ المرحلة الأولى لضم السوق إلى مؤشري «ستاندرد آند بورز داو جونز» و«إم إس سي آي» في 18 مارس و29 مايو على التوالي.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة «البلاد للاستثمار» طرح وتسجيل وحدات «صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية» في السوق، كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً. وفي هذا الشأن، أنهت الشركات السعودية أمس (الأربعاء)، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، وهي النتائج التي أظهرت تحسناً إيجابياً في نتائج 91 شركة مدرجة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، مقارنةً بالنصف الأول من العام المنصرم.

وبلغ صافي الأرباح المعلنة للشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المحلية نحو 40.7 مليار ريال (10.8 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنةً بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.

ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1%، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5%، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3%.

وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.

بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة. وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمَر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إنْ وُجدت، للأوراق المالية.