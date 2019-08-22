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ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول

ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول
http://almnatiq.net/?p=765335
المناطق - واس

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول لعام 2019م بواقع 1.058 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 1.85%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.
ويُشكل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد حاويات المسافنة، تأكيداً عن مدى تكامل البنى التحتية وحجم القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدات المناولة المتطورة بالموانئ السعودية وسهولة الإجراءات بها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق رؤية السعودية 2030.
وتُعد عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية.
يذكر أن الموانئ السعودية حققت ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال شهر يوليو لعام 2019م بواقع 189,346 ألف حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 9.33%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق 2018م.

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