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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.66 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.66 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.66 نقطة
http://almnatiq.net/?p=765338
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 63.27 نقطة ليقفل عند مستوى 8445.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 202 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 113 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 35 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي, أميانتيت, كهرباء السعودية, الأحساء, والأبحاث والتسويق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة, بوان, مسك, الاتصالات, ومجموعة صافولا فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.87% و 5.49% .
فيما كانت أسهم شركات أميانتيت, الراجحي، الإنماء, الأهلي, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الأهلي, الاتصالات، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 49.36 نقطة ليقفل عند مستوى 3813.25 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 110 آلاف سهم تقاسمتها 247 صفقة.

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