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“البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 12 ألف رأس من الإبل في مهرجان ولي العهد بالطائف

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“البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 12 ألف رأس من الإبل في مهرجان ولي العهد بالطائف

“البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 12 ألف رأس من الإبل في مهرجان ولي العهد بالطائف
http://almnatiq.net/?p=765341
المناطق - واس

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقديم خدماتها البيطرية لـ 12000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، الذي يستمر حتى 5 /1/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أنها تقدم خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، بواقع 15 طبيبًا ومساعدًا بيطريًا.
وأشارت إلى وجود فرقتين بيطريتين ترافق كل شوط، وتتولى مهام الفحص والتدخل السريع في حال إصابة الهجن.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.
وتدعو الوزارة ملاك الإبل بضرورة زيارة البوابة الالكترونية للوزارة لتسجيل بيانتهم استعدادا لانطلاق أعمال الترقيم للإبل. (https://bit.ly/2IVXDhD).

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