توديع الحجاج بمجسمات منارات الحرم المكي

مكة - عادل الزهراني

ودع مكتب 78 بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا حجاج بيت الله الحرام اليوم بالابتسامات ومجسمات منارة المسجد الحرام والسجاجيد وذلك بعد أن منّ الله عليهم بأداء الفريضة لهذا العام.

وأقام رئيس المكتب المطوف طلال قصاص حفل توديع لضيوف الرحمن بمشاركة اللجنة النسائية بالمكتب هنأهم فيه على أداء مناسك الحج.

وثمن نجاح حج هذا العام بفضل الله، أولا ثم بفضل ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خدمات وجهود وبمتابعة المسئولين في جميع القطاعات وما قدموه من تسهيلات ودعم ومساندة في كل مراحل الحج.

وأشاد بجهود اللجنة النسائية بالمكتب مبينا أن المرأة السعودية أثبتت نجاحها خلال مشاركتها في البرامج النسائية بمؤسسات الطوافة وهذا دليل على تميزها متى ما أعطيت المجال لإبراز عطائها ودورها.

فيما عبر ضيوف الرحمن عن سعادتهم بما وجدوه من حفاوة واستقبال وخدمات في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات وتسهيلات ساهمت في نجاح الحج.