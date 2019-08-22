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توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر يهدد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم باستخدام طفل

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توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر يهدد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم باستخدام طفل

توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر يهدد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم باستخدام طفل
http://almnatiq.net/?p=765351
المناطق - متابعات

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق أحد الأشخاص، تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة ، نشر عبر حسابه في توتير مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم ، وحيث إن هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلا عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للأخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه معاليه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

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