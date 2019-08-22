تعرف على طريقة كشف “الوافد المزور للشهادة الجامعية” قبل استقدامه

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http://almnatiq.net/?p=765354
المناطق - متابعات

أطلقت وزارة التعليم خدمة “تحقق”، التي تهدف إلى الكشف عن الشهادات الجامعية المزورة قبل استقدام الأيدي العاملة من الخارج.

أوضح ذلك المشرف العام على مركز إحصاءات التعليم الدكتور عبدالرحمن العنقري، وقال إن الخدمة تستهدف كافة الملحقيات الثقافية، كما تمكن جامعات المملكة من التحقق من شهادات الكوادر التي ترغب في التعاقد معها.

وأكد العنقري أن الوزارة ستطلق قريباً ضمن خدماتها الإلكترونية، خدمة “مؤهل” لتمكين الجهات الموظفة وتزويدها بشهادات الخريجين مصدقة دون حاجة لمراجعة الطالب وتصديق شهادته ومن ثم تقديمها للجهة الموظفة، كما ستشهد مع بداية العام الدراسي إطلاق خدمة ثالثة يطلق عليها “تزكية” وهي خاصة بأعضاء هيئة التدريس الأجانب لتزويد الجهات الموظفة بكافة بيانات العضو ومعلوماته الشخصية، وأي ملاحظات حصل عليها من جامعته الأولى سواء إيجابية أو سلبية. حسب “الوطن”.

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